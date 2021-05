A CVetrano tutto pronto per l' anno Carolino in occasione del 500esimo anniversario della nascita di don Carlo d’Aragona e Tagliavia

del 2021-05-26

Ricorre quest’anno il 500esimo anniversario della nascita di don Carlo d’Aragona e Tagliavia, primo principe di Castelvetrano, personaggio di spicco nella politica europea del XVI sec. L’austero gentiluomo nacque infatti il 25 dicembre 1521.

La ricorrenza non è sfuggita ad un gruppo di castelvetranesi appassionati della storia della Città e soprattutto della Città stessa, che hanno dato vita ad un comitato all’interno del quale sono confluite forze quali l’Arcipretura di Castelvetrano, la Società Dante Alighieri di Castelvetrano, il Centro Studi sugli Usi Costumi e Tradizioni Medievali Comitato per il Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese “Gennaro Bottone”, la Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, la società cooperativa Circolo della Gioventù di Castelvetrano per celebrare degnamente, col patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune di Castelvetrano, tale importante ricorrenza.

Prende così l’avvio, grazie a questo insieme spontaneo di energie castelvetranesi, l’ANNO CAROLINO, una serie di eventi e manifestazioni che prenderà l’avvio sabato 5 giugno 2021 dal “Chiostro dei Minimi”, interessante spazio comunale recentemente recuperato all’interno del Convento dei Minimi di San Francesco da Paola, che ospita il centro di cultura intitolato a Giusepoppe Basile.

Questo primo appuntamento sarà l’occasione per presentare al pubblico l’intero calendario di eventi che costituiscono l’ANNO CAROLINO che andrà avanti per tutto il 2021 attraverso tappe molto interessanti.

Alle ore 17,30 di sabato cinque giugno avrà luogo l’inaugurazione della MOSTRA PERMANENTE SUL CORTEO STORICO DI SANTA RITA E NOBILTA’ CASTELVETRANESE, che sarà allestita all’interno di due affascinanti saloni del Convento dei Minimi; il taglio del nastro sarà preceduto da messe in scena a carattere rievocativo, con la presenza di alcuni figuranti in costume d’epoca che impersoneranno importanti figure del tempo, fra cui lo stesso Carlo e la consorte Margherita.

L’inizio di un anno dedicato a don Carlo d’Aragona e Tagliavia che regalerà alla città di Castelvetrano, e non solo, numerosi e interessanti appuntamenti all’insegna del teatro, della danza storica e della cultura della ricerca con l’intervento di accademici di elevatissimo livello.