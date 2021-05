CVetrano, approvati in Consiglio due importanti regolamenti comunali

del 2021-05-28

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano, tenutasi mercoledì 26 Maggio, sono stati esitati favorevolmente due importanti Regolamenti Comunali:

1. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale Legge 160/2019;

2. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate Legge 160/2019.

I due Regolamenti nascono per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020).

A decorrere dal 01/01/2021, i Comuni sono tenuti ad istituire, con proprio regolamento, sia il Canone Unico Patrimoniale che il Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile, aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Nei mesi passati, nelle Commissioni Consiliari, i due regolamenti sono stati oggetto di approfondita analisi e studio che hanno anche prodotto una mole di emendamenti, per la maggior parte confluiti nella stesura finale poi approvata.

I Regolamenti sono stati approvati non soltanto dal Movimento 5 Stelle ma anche dal PD ed dal consigliere Casablanca che, così facendo, hanno contribuito a non far mancare il numero legale in aula permettendo di esitare entrambe le delibere e concludere tutti i lavori nella stessa giornata.