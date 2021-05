Una targa in memoria del filosofo cvetranese G. Gentile, sarà presente alla cerimonia l'Ass. Regionale ai beni culturali Samonà

del 2021-05-29

In occasione della scopertura della targa in memoria del filosofo castelvetranese Giovanni Gentile, che si terrà oggi 29 Maggio alle ore 17,30 circa, presso la casa natale dell'illustre concittadino, sita nella via F. Cordova, presenzierà l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'identità Siciliana, Dott. Alberto Samonà.

Il Centro Internazionale di Cultura Filosofica a lui intestato, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha deciso di sostituire la vecchia targa con una nuova in marmo e con un pannello illustrativo sull’attività dell’insigne concittadino.