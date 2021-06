Covid-19, Castelvetrano supera Trapani con 74 casi. Ecco i dati aggiornati in tempo reale

del 2021-06-01

(ph. https://www.ilreggino.it/)

Covid 19, ecco i dati aggiornati registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp.

Totale attuali positivi 462 così suddivisi:

Alcamo 54

Buseto 0

Calatafimi Segesta 7

Campobello di Mazara 5

Castellammare del Golfo 6

Castelvetrano 74

Custonaci 1

Erice 27

Favignana 2

Gibellina 6

Marsala 80

Mazara 80

Paceco 25

Pantelleria 1

Partanna 2

Petrosino 3

Poggioreale 0

Salaparuta 0

Salemi 2

San Vito Lo Capo 4

Santa Ninfa 3

Trapani 72

Valderice 9

Vita 0

Totale deceduti: 330; totale guariti: 13.102;

Ricoverati in terapia intensiva: 2; ricoverati non in terapia intensiva 25.