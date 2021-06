CVetrano, ok dal Consiglio ai rendiconti 2018 e 2019. La riscossione Tari 2019 arrivata al 50%

di: Redazione - del 2021-06-01

Approvati i rendiconti per il 2018 e il 2019 per il Comune di Castelvetrano, necessari alla partecipazione a bandi relativi a progetti per Selinunte e alla la zona commerciale di via Caduti di Nassiriya, per circa 5 milioni di Euro.

A votare favorevolmente sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle, astenuto il consigliere Casablanca, mentre hanno votato no i due consiglieri del PD Monica di Bella e Marco Campagna.

La mancata approvazione dei rendiconti avrebbe precluso ogni possibilità di ottenere i finanziamenti, sebbene i rendiconti si riferivano al periodo di commissariamento almeno fino ai primi sei mesi del 2019.

Durante il dibattimento, si è anche palestrato il dato della riscossione dei tributi inerenti alla Tari per il 2019, che finalmente ha raggiunto il 50%, mentre ai tempi del commissariamento si attestava al 35%.

La percentuale tuttavia risulta essere ancora piuttosto bassa, per cui sarebbe auspicabile in base a quanto previsto dalla normativa vigente il recupero di ulteriori somme. I rendiconti approvati erano stati vagliati dal collegio dei revisori dei conti che, si erano espressi positivamente.