Questa sera possibile riapertura al traffico della via Marinella. L’Ass. Mistretta: "Faremo un'ispezione per intervenire anche sull'arco"

del 2021-06-04

Gli operai tecnici del Comune e la Ditta la Marmora sono al lavoro per riaprire al traffico la via Marinella. Non si esclude che già questa sera possa avvenire la riapertura al traffico veicolare. Sul ponte in pietra, non visibili in quanto sotto il manto stradale, pare che ci siano delle piccole crepe che nel periodo delle piogge hanno favorito la fuoriuscita di acqua piovana che infiltrandosi nel terreno tufaceo sottostante, con il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti ha provocato due avvallamenti.

Sul posto anche l'ingegnere assessore Stefano Mistretta che si limita a dire: "Prima di tutto la sicurezza stradale per chi viaggia. Bisogna capire se possiamo intervenire sull'arco. Faremo un' ispezione molto attenta su questa struttura secolare per accertarne la sicurezza statica dopo di che sapremo come intervenire al più presto".