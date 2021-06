Grave incidente tra Partanna e CVetrano. Due i veicoli coinvolti

del 2021-06-07

Un grave incidente si è verificato intorno alle 13:00 lungo la strada regionale che collega Partanna e Castelvetrano.

Due i veicoli coinvolti, un' Alfa Stelvio guidata da F.M. di Castelvetrano e una Mercedes condotta da F.S. di Partanna.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il conducente della Mercedes, che viaggiava in direzione Partanna, all’uscita di un curvone, abbia perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del proprio mezzo che si è ribaltato andando a finire sulla corsia opposta dove sopraggiungeva l’Alfa Stelvio. L'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati d’urgenza presso l’Ospedale di Castelvetrano.

Sul posto la Polizia Municipale di Partanna per gli accertamenti del caso. Quest'ultima invita chiunque possa fornire informazioni utili sull'incidente a contattare le Forze dell'Ordine.