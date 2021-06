Imu, entro il 16 Giugno previsto il pagamento della prima rata

di: Adriano Butera - del 2021-06-09

Si avvicina la scadenza della prima rata IMU 2021. Infatti entro il 16/06/2021 si dovrà procedere al pagamento dell’imposta municipale.

Per il 2021 le aliquote da applicare ai fabbricati ubicati nel comune di Castelvetrano sono le stesse a quelle del 2020 e sono:

• Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7. (Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate: Esente

• Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9,6 per mille

• Altri fabbricati 10,60 per mille

• Fabbricati di categoria D: 10,60 per mille

• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. 2,50 per mille

• Fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille

• Aree fabbricabili: 10,60 per mille

• Terreni agricoli; 10,60 per mille

• Terreni agricoli art. 1,comma 13, L. n. 208/2015: Esente

Ricordiamo inoltre che le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale godono dell'abbattimento del 50 per cento della base imponibile IMU, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;

• il contratto di comodato deve essere registrato (per avere informazioni su come registrare un comodato d'uso e per scaricare il fac simile del contratto clicca qui);

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Inoltre essendo il comune di Castelvetrano comune ad alta densità abitativa registrare il contratto di canone concordato (per avere informazioni su come registrare un contratto a canone concordato e per scaricare il fac simile del contratto clicca qui) , si potrà godere una riduzione dell'Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998.