Tutto quello che i tifosi devono sapere su UEFA Euro 2020

del 2021-06-08

(ph. it.uefa.com)

Quest'estate, i fan potranno finalmente assistere all'attesissimo UEFA Euro 2020. Dopo un anno di ritardo, le migliori squadre nazionali d'Europa si affronteranno per avere l'opportunità di vincere l'ambito trofeo del vincitore, che ogni giocatore sogna di sollevare.

Gli Europei si svolgono solo una volta ogni quattro anni, quindi è un momento speciale per ogni tifoso di calcio. Dall'Inghilterra all'Italia, i fan assaporeranno ogni minuto di ogni partita e sosterranno le squadre delle loro nazioni con immensa passione e orgoglio - dopo tutto, non c'è sensazione più grande che guardare il proprio paese giocare in uno dei più grandi campionati sportividitutti i tempi.

Quindi, se sei un appassionato di calcio che seguirà UEFA Euro 2020 dall'inizio alla fine, ecco tutto quello che devi sapere prima dell'inizio del torneo!

Le scommesse saranno super divertenti

Come funzionano gli Europei del 2021 ? Beh, in primo luogo ci saranno molte scommesse. Le scommesse sono una parte enorme della cultura calcistica, danno un ulteriore elemento di divertimento ed eccitazione alle partite, cosa che i fan amano moltissimo. Sarai in grado di scommettere su qualsiasi cosa immaginabile, da quali squadre arriveranno fino alle fasi ad eliminazione diretta a quale giocatore credi sarà il miglior marcatore del campionato. Quindi, quest'estate, assicurati di unirti al divertimento delle scommesse e di mettere alla prova il tuo cervello per il calcio!

Ci sono 6 gruppi (A-F)

Euro 2020 è composto da sei gruppi:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Paesi Bassi, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Le squadre di ogni gruppo giocheranno una volta sola. Da lì, i vincitori e i secondi classificati di ogni gruppo passeranno agli ottavi di finale (così come le quattro migliori squadre terze classificate). Dopo gli ottavi di finale, ci sono i quarti di finale, le semifinali e (infine) la grande finale.

Ogni torneo europeo è pieno di momenti di shock, quindi non sorprenderti di vedere alcune delle squadre nazionali minori sgattaiolare fuori dalle fasi a gironi e causare grandi sconvolgimenti nei turni ad eliminazione diretta!

Inoltre, giocatori come Mbappe saranno in competizione per la Scarpa d’oro , il che renderà le partite più competitive!

Le partite si svolgono in 11 paesi diversi

Euro 2020 sarà ospitato in 11 paesi diversi, cosa insolita finora. Questi paesi sono Germania, Spagna, Inghilterra, Scozia, Italia, Paesi Bassi, Russia, Ungheria, Romania, Azerbaijan e Danimarca. Quindi, se vivi in uno di questi paesi, considerati fortunato, perché è un grande privilegio poter ospitare questo prestigioso torneo europeo.

Euro 2020 si svolgerà da venerdì 11 giugno a domenica 11 luglio 2021

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo possono gioire perché Euro 2020 durerà un mese intero. Sarà un piacere assoluto per i fan, dato che potranno vedere una grande varietà di partite in diversi paesi per quattro intere settimane.

La finale si terrà allo stadio di Wembley in Inghilterra