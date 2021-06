Partanna, appaltati lavori da oltre 600 Mila Euro per ristrutturazione strada interpoderale S. Martino

di: Redazione - del 2021-06-14

(ph. gonews.it)

Sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione della strada interpoderale S. Martino nel territorio del comune di Partanna per un importo complessivo di 652 Mila Euro circa alla ditta “EDIL VAME S.R.L. di Favara.

A quest’ultima saranno messe a disposizioni le somme di 445.337,11, mentre saranno nella disponibilità dell’amministrazione le competenze per i tecnici degli uffici comunali per €10.000,00, per l’agronomo e il geologo per €2.500,00 ciascuno, e per varie spese per un totale di 207.362,89.

La zona è abbastanza frequentata sia dai coltivatori che dai dimoranti nella stagione estiva.