CVetrano, dal Consiglio Comunale ok al Dup. Rinviata discussione su mancato hub vaccinale

di: Redazione - del 2021-06-11

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha approvato il DUP (documento unico di programmazione) per il triennio 2019-2021 e il relativo bilancio di previsione.

Il dup è stato votato favorevolmente dal M5S con 11 voti, mentre si è astenuto il consigliere Casablanca. Contrario il consigliere PD Marco Campagna e altri 6 consiglieri dell’opposizione. Il bilancio di previsione è stato approvato con 11 voti favorevoli del M5S, 9 voti contrari e un astenuto.

Non è stato discusso invece il primo punto all’o.d.g. in quanto, tecnicamente,la mozione sull’HubCvaccinale presentava diversi refusi che ne inficiavano la legittimità, e la vice segretario comunale ha colto la pregiudiziale sollevata.

La questione, tuttavia, resta un tema caldo per la comunità, mentre l’assessore Foscari ai nostri microfoni aveva dichiarato che le trattative con l’Asp sarebbero ancora in corso ( clicca qui per rileggere ).

Pare che sarebbero stati più di una dozzina gli immobili proposti dall’amministrazione, tra cui le palestre e il palazzetto dello sport, che però sono stati ritenuti tutti inadatti dall’Asp, così come gli stabilimenti di due noti imprenditori locali.