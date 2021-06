del 2021-06-14

È stato trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via Mannone l’ex insegnante Rossella Piccione. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per entrare all’interno della casa. Aveva insegnato all’istituto alberghiero poi, a causa di uno stato di salute precario, aveva abbandonato l'insegnamento. La morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali.