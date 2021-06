Selinunte, domenica l'apertura della nuova attività "Fresco e surgelato" della società 3G

di: Redazione - del 2021-06-12

Ogni apertura di un nuovo esercizio commerciale deve essere salutata con gioia e speranza di una ripresa economica del territorio. In via Icaro, a Marinella di Selinunte, in quello che una volta veniva chiamata supermercato selinuntino, la Società 3 G prova a incrementare l’offerta con un vasto punto vendita “Fresco e surgelato” con pesci, crostacei, una vasta possibilità di scelta di vaschette di gelato, bibite, bancone latticini e tanto altro.

Domenica l’apertura della nuova attività, sempre con la voglia da parte dei titolari di dare un'offerta maggiore al territorio ai turisti e ai residenti.

Un piccolo angolo coperto con un’area di sosta potrà essere utilizzato per sorseggiare una bibita ghiacciata, anche se non è un bar.

Nella foto i gestori: Giuseppe Vaiana, Giovanni Vaiana e Gaspare Cottonaro ai quali auguriamo un in bocca al lupo.