di: Redazione - del 2021-06-15

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare lo stato in cui versa via Alberto Mario, dove lo stesso abita.

Il cittadino da diverso tempo denuncia le condizioni pessime e pericolose della strada auspicando un intervento di chi ne abbia la competenza.