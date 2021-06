Crypto trading: alla scoperta delle migliori piattaforme del momento per investire in criptovalute

di: Luca Beni - del 2021-06-19

Il settore criptovalutario sembra aver scontato tutti i problemi delle ultime settimane, lasciandosi alle spalle un maggio da dimenticare e iniziando il recupero. Una notizia positiva è arrivata da NVIDIA, il colosso tech americano specializzato nella produzione di schede video e processori ad alte prestazioni, componenti utilizzati tanto nel gaming e nel comparto industriale quanto nel mining di crypto token.

L’azienda USA ha annunciato di aver venduto nel primo trimestre 2021 oltre 155 milioni di dollari di CMP per il crypto mining, vendite record che potrebbero raggiungere i 400 milioni nel secondo trimestre dell’anno. Si tratta di un dato importante per gli investitori di criptovalute, in grado di aumentare l’ottimismo nei confronti del futuro delle monete digitali dopo le recenti turbolenze.

Non a caso continua il successo delle piattaforme per il crypto trading, con risultati significativi per i principali player di mercato, sia per quanto riguarda il trading CFD di criptovalute sia per l’acquisto di BTC e altri asset criptovalutari tramite gli exchange. Ogni operatore propone un servizio specifico per gli investimenti in ambito crypto, con soluzioni differenziate che riescono a soddisfare ogni esigenza e qualsiasi livello di esperienza da parte di trader e investitori.

Le piattaforme più gettonate per il trading di criptovalute

Con il trading online è possibile investire sulle criptovalute senza acquistare realmente le monete digitali, operando attraverso strumenti finanziari derivati come i CFD per speculare sui movimenti dei prezzi, al rialzo o al ribasso in base alle previsioni ottenute con l’analisi tecnica. Secondo quanto segnalato su Criptovaluta.it, tra le migliori piattaforme per il crypto trading c’è eToro, celebre broker europeo noto per il copy trading, in grado di proporre oltre al trading online CFD, anche un servizio di exchange avanzato interno con wallet digitale.

Si tratta di un intermediario autorizzato CySEC e monitorato dalla Consob, con il quale usufruire di spread bassi, una piattaforma semplice da usare, una community dedicata e un conto demo gratuito per imparare le basi del trading finanziario in modo sicuro e graduale. Per il crypto trading eToro offre un’ampia gamma di asset criptovalutari su cui investire, con tutte le monete digitali principali come Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), oltre a una serie di new entry come Uniswap (UNI), Chainlink (LINK) e Compound (COMP).

Un servizio molto gettonato è anche quello proposto da Capital.com, un broker specializzato nel trading CFD capace di offrire tecnologie moderne, commissioni contenute e strumenti professionali per l’analisi tecnica. Tra le criptovalute disponibili ci sono Ripple (XRP), Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB)e Stellar Lumens (XLM), con tantissime crypto emergenti e tecnologie legate alla finanza decentralizzata. Diversi i software a disposizione, dalla famosa piattaforma MetaTrader4 alla Web Platform proprietaria, oltre all’app Investmate dedicata all’apprendimento e alla formazione in ambito finanziario.

Secondo gli esperti, una piattaforma elettronica valida per il crypto trading è anche quella di IQ Option, broker in forte crescita negli ultimi anni, con servizi sempre più specifici per il trading CFD di criptovalute. Il punto di forza di questo operatore è il deposito minimo di appena 10 dollari, con la possibilità di investire a partire da 1 dollaro. Nella proposta criptovalutaria dell’intermediario si trovano tutti gli asset crypto più richiesti, con alcune monete digitali particolari come Dogecoin (DOGE) e Polkadot (DOT).

Come investire nelle criptovalute con il crypto trading

Molti investitori scelgono il crypto trading rispetto all’acquisto diretto di monete digitali presso gli exchange, una soluzione che garantisce alcuni vantaggi da considerare con grande attenzione. Il trading CFD permette di investire su qualsiasi direzione del prezzo, con la possibilità di aprire posizioni anche sul ribasso della quotazione. Il capitale iniziale può essere ridotto, una caratteristica che aumenta l’accessibilità di questa opzione d’investimento, inoltre imparando le tecniche di money management è possibile gestire il rischio in modo efficiente.

Per fare trading online sulle crypto monete è fondamentale apprendere l’analisi tecnica, fare pratica con un conto demo e usare strumenti evoluti per il controllo del rischio, come stop loss e take profit. Allo stesso modo è importante scegliere un broker autorizzato e affidabile, verificando sempre la licenza e la reputazione dell’intermediario. Ovviamente il trading di criptovalute non è adatto a tutti, per questo motivo bisogna sempre provare questa modalità con un conto dimostrativo, testando il crypto trading per capire se realmente si tratta dell’opzione più indicata in base alle proprie esigenze d’investimento.