"Dalla politica no ad umiliazioni, offese e insulti. Servono scelte coraggiose e valori positivi.."

di: Rosalia Ventimiglia - del 2021-06-18

(ph. www.openpolis.it)

Terza Repubblica e l'agonia dei partiti: quando certi movimenti scambiano la politica per educazione civica. Esiste una bella differenza tra governare e fare i professori di educazione civica. Schopenhauer e l'arte di ottenere ragione sempre e comunque.

Sembrano tanti professorini di Educazione Civica, pronti a bacchettare e a puntare il dito su tutti e tutto, senza quasi mai dare possibili soluzioni.

Il nuovo ordine della politica farcita di populismo si è basata su: "siete tutti incivili sporchi, cattivi e forse anche mafiosi, tranne noi. Non si fa altro che parlare di rifiuti, di atteggiamenti sbagliati e di comportamenti dei cittadini". Insomma un pò come a scuola.

Ma gestire una comunità è cosa diversa dal fare il professore. Stare sui social a criticare a e far sentire tutti in colpa non è far politica. Probabilmente è una strategia, un pò psicologica e furba, per coprire tante incapacità amministrative. La politica non può essere solo occasione di scontro personale, di offesa o di odio. Occorre lavorare per dare un senso compiuto all'attivismo politico.

È necessario alzare lo sguardo, capire i bisogni della comunità e cercare soluzioni tangibili per i tanti problemi che attanagliano le famiglie, gli anziani, i disoccupati. In questi ultimi anni stiamo assistendo a situazioni che nulla hanno a che fare con la politica e con il reale senso che a essa ha. Amministrare, come governare, è un principio sacrosanto.

È un servizio che si dà ai cittadini in base anche a dei valori. La politica non può pensare solo a bacchettare o umiliare. Deve proporre. Deve avere il coraggio di affrontare le questioni e fare delle scelte anche difficili e per il bene comune. Una politica che pensa soltanto a denigrare l'avversario e a criticare i cittadini è una politica debole e che sa di medioevo.

È giunto il momento di tornare alla politica con la P maiuscola, dove i valori, i criteri d'appartenenza, il merito e la preparazione tornino di moda. Una politica che torni alla distinzione e si allontani dalle ammucchiate.

Sinistra, destra, centro, sono tre aree differenti. In democrazia ognuno deve stare dove sente che le proprie idee abbiano riscontro. Si torni alla politica che parta dai valori e dalla progettualità e non dia spazio all'odio o strali di vario genere.