Nuova adesione in Forza Italia Trapani. Arriva il consigliere comunale di Poggioreale Salvatore Giocondo

di: Comunicato Stampa - del 2021-06-21

“Siamo felici di accogliere nella famiglia azzurra il consigliere comunale di Poggioreale Salvatore Giocondo.

L'adesione di Giocondo, imprenditore agricolo, certifica l'appeal che Forza Italia ha ancora, soprattutto tra gli imprenditori. Le nostre ricette liberali, a partire dalla riduzione delle tasse, sono le vere soluzioni che servono al nostro Paese per rilanciare l'economia. Sono sicuro che Salvatore, insieme al nostro presidente del consiglio comunale di Poggioreale Vincenzo Pace, lavorerà ottimamente per il partito e per la sua comunità. Ben arrivato e buon lavoro!”

Così l'On. Toni Scilla coordinatore di Forza Italia Trapani.