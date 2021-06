I bomber dell'Euro 2020

di: Luca Beni - del 2021-06-24

(ph. canale58.com)

L'attuale torneo di Euro 2020 che si sta svolgendo in questo momento sta regalando grandi emozioni a tutti gli appassionati di calcio, nonché ai tifosi delle nazionali che sono coinvolte in questa grande manifestazione. Dopo le prime partite dei gironi, inoltre, sono già vari i calciatori che stanno spiccando per il loro fondamentale contributo offensivo, tra sorprese e grandi conferme.

Tra i più grandi goleador spicca il solito Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus che sta inseguendo il record assoluto di reti con le nazionali che appartiene all'iraniano Ali Daei, attualmente a quota 109 goal totali. Il numero 7 e capitano del Portogallo, una delle candidate alla vittoria secondo le quote su questo gioco di Betfair attualmente disponibili online, si è già fatto vedere nelle partite contro Ungheria e Germania, dove è andato in rete in tre occasioni in totale, dimostrando come sempre la sua freddezza e la sua concretezza sotto porta.

Da capitano del Portogallo, squadra campione in carica del torneo continentale, il suo obiettivo è quello di ripetere l'exploit del 2016, quando i lusitani si imposero per 1-0 in finale contro la Francia ai supplementari contro ogni pronostico.

Ronaldo non è però stato tuttavia l'unico attaccante a mettersi in luce come uno dei migliori bomber del torneo. Un altro giocatore a quota tre reti è Patrick Schick, attaccante della Repubblica Ceca che dopo vari anni a rilento ha preso una rincorsa importante e si sta facendo valere con la propria nazionale.

La doppietta contro la Scozia dell'ex attaccante della Roma nella prima partita del girone ha fatto il giro del mondo, soprattutto per il gran goal che ha segnato praticamente da centrocampo con un tiro a giro che ha tracciato una traiettoria deliziosa e imparabile. Dotato di un mancino di prim'ordine, l'attaccante ceco si sta facendo notare adesso come uno dei classici marcatori estivi di un torneo continentale, un po' come accadde nell'europeo del 2004 con il suo connazionale Milan Baros, il quale avrebbe terminato la competizione come capocannoniere.

Insieme a questi due giocatori, correlati prima o attualmente al campionato di Serie A, ce ne sono altri che si stanno facendo notare per il loro apporto in zona goal. Tra tutti vi sono due attaccanti che militano in Italia. Il primo è Ciro Immobile, il quale dopo molte critiche sembra essere finalmente riuscito a sbloccarsi anche con la nazionale, segnando due reti in due partite.

Il secondo è Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter e della nazionale belga, il quale dopo una splendida stagione in campionato, dove ha vinto lo Scudetto con l'Inter di Conte, sta confermando il suo ottimo momento di forma anche con la maglia della squadra del suo paese.

Menzione speciale per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che ha approfittato dell'assenza di Marco Verratti per prenderne il posto nella mediana dell'Italia ed esaltarsi con una splendida doppietta alla Svizzera che lo rende il miglior marcatore azzurro proprio insieme al già citato Immobile.