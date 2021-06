CVetrano, bocciato il Dup in Consiglio Comunale. Mancata la maggioranza. Ecco le conseguenze

di: Redazione - del 2021-06-23

Bocciato il Dup, documento unico di programmazione economica per il triennio 2020/2021/2022, durante il consiglio comunale di ieri a Castelvetrano, la cui approvazione è necessaria alla fine del bilancio. Sarà nominato un commissario ad acta dalla regione Siciliana adesso per predisporre l’approvazione del dup dal consiglio comunale entro 30 giorni, pena lo scioglimento del consiglio stesso.

Sono stati 9 i voti contrari, 10 i positivi e 2 gli astenuti, i consiglieri Casablanca e Coppola. Astensioni che di fatto vengono considerate come voti contrari ai fini dell’approvazione del dup. Assenti i consiglieri Maltese (Bene comune) e Livreri (M5S), mentre il consigliere Virzì (M5S) – che in commissione aveva espresso voto favorevole - ha abbandonato l’aula durante uno degli interventi dell’assessore al bilancio Filippo Pellitteri in cui affermava che la rateizzazione dei tributi ha subito una battuta d’arresto a causa dell’introduzione della fideiussione come requisito per la richiesta.