CVetrano, l'ex consigliera 5 Stelle Giuseppa Coppola lascia “Bene comune” e aderisce al gruppo misto

Va al gruppo misto la consigliera Giuseppa Coppola, che lascia il gruppo consiliare “Bene comune”. La Coppola era stata eletta nella lista del M5S e poi si era unita a Maltese e Ditta nella fuoriuscita dal movimento, andando a costituire il gruppo consiliare “Bene comune. La consigliere aveva inoltre aderito al movimento regionale “Via”, guidato da Papania, di cui della compagine politica castelvetranese fanno parte anche i consiglieri di “Obiettivo città” Calogero Martire, Enza Viola, Stuppia e la consigliere Rosy Milazzo.

Secondo il regolamento comunale, la fuoriuscita della Coppola dal gruppo “Bene comune” determinano la mancanza dei requisiti per la designazione di Capogruppo della consigliere Ditta, in quanto è prevista la figura di capogruppo solo in rappresentanza di un gruppo di 3 consiglieri.