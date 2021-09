CVetrano, seminari di Alta specializzazione musicale in canto lirico e pianoforte al Selinus

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-20

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

Tra le attività collaterali del progetto Selinus all'Opera in questo mese di settembre il direttore artistico della manifestazione, m°Onofrio Claudio Gallina, ha inserito due Seminari di Alta specializzazione musicale in canto lirico e in pianoforte, dal 18, per una settimana, a Castelvetrano.

Nel centro del comprensorio belicino sono arrivati musicisti russi, ucraini, svizzeri e tedeschi, che vengono a perfezionare la propria qualificazione artistica e professionale, confrontandosi con artisti di chiara fama internazionale come la mezzosoprano Svetlana Afonina e il pianista Fabio Buccafusco.

In attesa del Gala lirico-sinfonico di venerdì 24 alle ore 21 al Teatro Selinus, il primo incontro dei cantanti con il pubblico si terrà giovedì 23 alle 19 nel Salone del Circolo in piazza Carlo Aragona e Tagliavia, su iniziativa del Circolo della Gioventù di Castelvetrano d'intesa con l’Ars Nova.