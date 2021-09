Sabato 25 Settembre presentazione dei “Quaderni selinuntini” al teatro Selinus

del 2021-09-20

Dopo le attività teatrali del nostro Teatro Selinus, con gli spettacoli di prosa del Teatro Libero di Palermo, e gli eventi di musica classica e operistica realizzati da Ars Nova, nella giornata di sabato 25 settembre 2021, lo stesso Teatro ospiterà, alle ore 17:00 la presentazione dei “Quaderni selinuntini”, pubblicazione a cura di Giuseppe L. Bonanno e Rosario M. Atria, dedicata ad Aldina Cutroni Tusa.

Si tratta del primo numero relativo ad una più ampia iniziativa della Lithos Edizioni di Giacomo Curseri, a carattere storico-archeologico, che dovrebbe avere cadenza annuale.

Il volume, che ha la prefazione del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, Bernardo Agrò, e la presentazione del Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, e introduzione dei curatori, è una miscellanea dedicata a Selinunte di scritti di autori vari, fra i quali Martine Fourmont del CNRS di Francia, Maria Clara Conti dell’Università di Torino, Susanna Valpreda dell’Università di Padova, Carlo Zoppi dell’Università del Piemonte Orientale, e i nostri concittadini Francesco S. Calcara, Antonino Centonze, Daniela Giancontieri, Erasmo Miceli, Giovanni Miceli, Gioacchino Mistretta, oltre che gli stessi curatori.

Prima della presentazione, all’esterno, sulla gradinata d’accesso al Teatro, alcuni studenti del Liceo Classico “G. Pantaleo” saranno impegnati nella lettura recitativa di testi della letteratura greca antica e contemporanea, coordinati dalla prof. Daniela Giancontieri.

La prof. Ermelinda Palmeri leggerà pagine di Diodoro Siculo. A seguire, alle ore 20:00, verrà presentato il libro “Tetralogia del dissenno”, scritto dal concittadino Rino Marino, attore e drammaturgo: il volume comprende i testi "Ferrovecchio", "Orapronobis", "La malafesta" e "Il ciclo dell'Atropo", tre dei quali andati in scena negli ultimi anni con importanti risultati di pubblico e critica.

Pubblicato nel 2020 da Editoria & Spettacolo nella collana "Percorsi", con la prefazione di Luigi Lo Cascio e un contributo conclusivo di Giusi Arimatea, il libro è curato da Vincenza Di Vita, che prenderà parte alla presentazione, insieme a Rosario M. Atria. Un altro illustre figlio di Castelvetrano, Fabrizio Ferracane, attore di chiara fama in ambito teatrale e cinematografico, acclamato come miglior attore non protagonista per il film "Il traditore" ai Nastri d'argento 2019, interverrà alla presentazione, interpretando alcuni passi tratti dalla “Tetralogia” di Rino Marino.