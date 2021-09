Inaugurata ieri la nuova sede del Postural Center di Castelvetrano. Presente anche il Sindaco Enzo Alfano

di: Redazione - del 2021-09-27

Inaugurata ieri, alla presenza anche del Sindaco di Castelvetrano Vincenzo Alfano, la nuova sede del Postural Center Castelvetrano, sita in Via Giovanni Paolo II (lottizzazione Cerasa), della Dott. ssa Francesca Velardo.

Dal 2007 Francesca Velardo, laureata in Scienze Motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, si occupa del trattamento e della rieducazione delle principali alterazioni dell’apparato locomotore, attraverso l’esercizio fisico come strumento di prevenzione e rieducazione presso il Postural Center Castelvetrano.

Giovanissimi, adulti e anziani saranno ospitati nel nuovo locale provvisto di ampi spazi interni ed esterni in cui tutti gli utenti potranno usufruire in modo personalizzato dei servizi offerti e seguiti da personale specializzato in programmi rieducativi, finalizzati alla prevenzione, al recupero e al mantenimento psico-fisico.

Abbiamo intervistato la Dottoressa Francesca Velardo la quale ha risposto ad alcune domande.

Che tipo di attività sarà organizzata al nuovo Postural Center Castelvetrano?

"Sicuramente quella che abbiamo sempre offerto agli utenti: la valutazione posturale, i corsi di ginnastica individuale e di gruppo, i corsi di attività motoria preventiva e adattata in cui si trattano soggetti con mal di schiena, lombosciatalgia, cervicalgia, dolori articolari, scapole alate, dorso curvo, ipercifosi, scoliosi, insufficienza respiratoria, ernie discali, piedi piatti. Obiettivo primario di tutte le attività del Postural Center Castelvetrano è considerare la ginnastica una vera e propria terapia".

A quali fasce di età sarà indirizzata l’attività?

"Offriamo corsi per i bambini a partire da 3 anni, e corsi per ragazzi, adulti e anziani. Obiettivo comune è quello del recupero funzionale e riatletizzazione post infortuni che raggiungiamo con i corsi di ginnastica dolce per gli over 65, corsi di ginnastica in gravidanza, e per i più dinamici abbiamo i corsi di pilates, total body e allenamento funzionale".

Continuerete ad occuparvi dei soggetti con diverse abilità?

"Non solo daremo continuità ai progetti che seguiamo ormai da sei anni come quelli di “continuità scolastica” e i laboratori creativi in collaborazione con l’associazione “Con noi e dopo di noi” Onlus, ma saranno anche realizzati nuovi progetti grazie agli ampi spazi al coperto e all’aperto".

Ci saranno novità tra le attività offerte?

"Quanto prima attiveremo i corsi di Yoga e quelli di indoor rowing e pararowing, canottaggio con simulatori, anch’essi seguiti da personale specializzato. La nostra offerta sarà completata dalla prestazione di servizi per studi di medicina fisica e riabilitativa, di medicina interna ed altre specializzazioni mediche e paramediche che potranno così fornire prescrizioni individualizzate fornendo non solo consulenza per la terapia medica ma anche del “farmaco” esercizio fisico in modo da contribuire con ulteriori effetti protettivi, riducendo il rischio di riacutizzazioni di patologie e nuove ospedalizzazioni".

Cosa altro dire a chi ci legge?

"Penso che sia importante ricordare che, come sempre, tratteremo soggetti con patologie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, obesità, osteoporosi, fibromialgia, parkinson, alzheimer) con apposita prescrizione di esercizio fisico eseguita dal medico, sotto il controllo di specialisti di scienze motorie in attività fisica con queste particolari condizioni cliniche, per migliorare la loro salute e rallentare l’avanzamento delle patologie".

Grazie e in bocca al lupo per questa nuova avventura!