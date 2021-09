di: Redazione - del 2021-09-28

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesima segnalazione che riguarda una perdita di acqua a Castelvetrano. Questa volta la perdita si trova all' inizio della via Bresciana, subito dopo il passaggio a livello per Triscina dove probabilmente è saltata parte di una conduttura di acqua corrente.