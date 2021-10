CVetrano, presentata l' ultima silloge di poesie di Bia Cusumano

di: Redazione - del 2021-10-04

Si è svolta due giorni fa un evento di presentazione delle poesie di Bia Cusumano, così come si legge in un post sui social del Sindaco Dott. Enzo Alfano:

"L'altro ieri sera presso l' ex Chiesetta di Sant' Agostino, piccolo gioiello nel centro storico della nostra Castelvetrano è stata presentata l' ultima silloge di poesie di Bia Cusumano. Come la Voce al Canto, edita dalla Casa Editrice Il Filo di Arianna, La Spezia, il cui curatore e prefatore è il nostro concittadino Rosario Marco Atria da sempre impegnato in prima fila per la Cultura della nostra cittadina e Presidente della Società Dante Alighieri.

I relatori di pregio, la dott.ssa Maria Russo, psicoterapeuta e psicodrammatista, Nino Cangemi, scrittore giornalista e saggista castelvetranese e l'attore e drammaturgo di fama ormai nazionale Rino Marino, ci hanno condotto dentro l' universo delle parole della poetessa, conducendo i numerosi presenti intervenuti all' evento in un mondo di Bellezza e Passione, tenacia e amore per la vita.

Il mondo poetico della nostra Bia si è animato e ha preso corpo grazie alla interpretazione magistrale dei canti della poetessa da parte del nostro concittadino Rino Marino. Il pubblico ha partecipato attivamente".