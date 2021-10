Il lettore scrive: "Ancora spazzatura in zona Rocchetta e a Triscina. Ancora c'è chi odia la differenziata"

di: Redazione - del 2021-10-05

Riceviamo e pubblichiamo diverse segnalazioni giunte in Redazione a proposito di rifiuti abbandonati in giro per la città o al mare.

La prima segnalazione è del lettore Salvatore Brigano, il quale vuole denunciare la presenza di un accumulo di plastica. Queste le sue parole: "In zona Rocchetta, dopo il sottopassaggio, nei pressi del Caseificio Forte si trova una montagnia di plastica alta 3 metri".

La seconda segnalazione giunge dalla lettrice Alba Clemente, la quale scrive: "A Triscina nella via 113 la spazzatura lasciata lì ha deturpato per tutta l'estate la costa e continua a deturparla. C' è il rischio, inoltre, con l'approssimarsi del mal tempo, che le piogge la riversino in mare. Dovrebbe essere rimossa al più presto".