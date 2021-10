Selinunte, lettore scrive: "A causa delle condizioni del manto stradale in via Achille non possiamo accedere alle nostre abitazioni"

di: Redazione - del 2021-10-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Olga Mirrione, la quale si è rivolta alla Redazione per denunciare le condizioni in cui si trova la via Achille a Selinunte.

Queste le sue parole:

"Volevo segnalare lo stato in cui versa il manto stradale in via Achille a Selinunte. Ad oggi non possiamo accedere più alle nostre case, aiutateci"