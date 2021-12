La presentazione di un libro e un’esibizione musicale al Circolo della Gioventù. Secondo degli “Appuntamenti di Musica e Cultura” per il Natale a Castelvetrano 2021

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2021-12-25

Martedì 28 dicembre alle 17.30, nel Salone del Circolo della Gioventù di Castelvetrano, Giuseppe L. Bonanno, storico, e Giulio Pirrotta, presidente di Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera, introdurranno la presentazione del libro Non posso salvarmi da solo. Jacon, storia di un partigiano di Antonio Ortoleva (Navarra Editore) a cura dello stesso autore. Il pomeriggio - ad ingresso libero, ma con l’applicazione delle nuove norme anti COVID - sarà completato dall’esibizione musicale di Alida Capobianco, soprano, e Salvatore Gaglio, pianoforte, con musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Tosti, e Puccini. Gli Appuntamenti di Musica e Cultura a Castelvetrano sono promossi dalle associazioni culturali Circolo della Gioventù, Club UNESCO, FIDAPA, FILDIS e dall’associazione di operatori turistici Terre d’Incanto, in collaborazione con Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera, con il supporto del Fondo Ars Nova per iniziative musicali a Castelvetrano e con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e rientrano nel Calendario Natale a Castelvetrano 2021 del Comune di Castelvetrano.