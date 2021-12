Castelvetrano, approvati i Regolamenti per il compostaggio domestico e di comunità

del 2021-12-27

A metà di novembre di quest'anno abbiamo segnalato il BANDO PER IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI NEI COMUNI per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici relativo all’Azione 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” del PO FESR 2014-2020.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

- € 350.000,00 fino a 5 mila abitanti;

- € 800.000,00 fino a 25 mila abitanti;

- € 1.200.000,00 fino a 100 mila abitanti;

- € 1.500.000,00 oltre 100 mila abitanti.

Oggi il Consiglio comunale, grazie al lavoro della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Servizi Ambientali", di concerto con la II COMMISSIONE CONSILIARE, ha approvato all'unanimità i Regolamenti per il compostaggio domestico e di comunità, necessari per la partecipazione a tutti i bandi in materia e che permetteranno, ci auguriamo, un risparmio in termini di costi di smaltimento della frazione organica dei rifiuti e una sempre più efficiente gestione del servizio a vantaggio della tutela ambientale

Enza Viola Presidente 2 CCP e i componenti