"A Gennaio il Consiglio chiamato a votare il Bilancio. Commissioni Consiliari a lavoro su importanti temi". Intervista al Cons. Manuzza

di: Redazione - del 2021-12-30

Non si ferma la politica castelvetranese durante le festività natalizie. Il consiglio comunale di Castelvetrano si è riunito prima e dopo natale per deliberare su diversi punti all’ordine del giorno, tra cui molti di natura economica, come il criterio di riparto del fondo perequativo che permetterà l’arrivo di una seconda trance di ristori per gli operatori economici del nostro comune.

Ne parliamo con il consigliere Antonino Manuzza, capogruppo del M5S con cui abbiamo fatto il punto dell’attività consiliare.

Nei giorni scorsi c’è stata una intensa attività in Consiglio Comunale. Di cosa vi siete occupati?

"Il Presidente avvocato Patrick Cirrincione ha convocato il Consiglio Comunale, nelle date del 22 e 27 dicembre, con ordini del giorno ricchi di punti ed anche di rilevante importanza. Tra questi, mercoledì 22, è stata esitata la delibera su criterio di riparto del fondo perequativo, previsto dall’articolo 11 della Legge Regionale nr. 9/2020, funzionale all’arrivo di una seconda trance, necessaria per ristorare ed andare incontro agli operatori economici, che hanno economicamente patito lo stato di pandemia da Covid 19, mediante delle riduzioni sulla Tari.

È stata anche esitata la delibera sulla revisione ordinaria delle partecipate. Annualmente, gli enti locali sono chiamati a verificare se ci sono le condizioni per razionalizzare, laddove possibili, le proprie partecipazioni. Il nostro Comune detiene quote in due società: la SSR Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni ed il GAC “Il Sole e L’Azzurro” società Consortile a r.l.. Entrambe le partecipazioni sono obbligate da norme e non è possibile una azione di razionalizzazione, di alienazione e/o dismissione.

In ultimo, è stata anche votata una modifica al regolamento comunale per l’assegnazione in gestione di aree pubbliche da destinare a verde, ville, parchi e giardini. Nello specifico, è stata ampliata la possibilità di assegnarle anche alle associazioni, possibilità che prima non era prevista e che speriamo possa tornare utile, anche a breve, per quelle associazioni che si vorranno spendere per questa causa ed adesso potranno, anche loro partecipare ai bandi".

Vi siete occupati anche di Bilancio?

"Sì, sempre nella seduta del 22 dicembre è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020. Qualche settimana addietro l’Anci Sicilia si era fatta portavoce verso il Governo Nazionale delle difficoltà incontrate da tanti Comuni Siciliani in serie difficoltà ad approvare l’importante strumento finanziario. L’approvazione avvenuta grazie al voto del mio Gruppo Consiliare, al quale si è aggiunto quello dei Consiglieri Casablanca e Coppola, è anche requisito per i trasferimenti erariali all’ente".

E nella seduta del 27 di cosa vi siete occupati?

"Nella seduta del 27 dicembre, sono stati deliberati ben tre bilanci consolidati, ossia quelli relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Si capisce come in quella seduta è stato colmato un grosso gap in tema di rispetto delle scadenze in relazione ai termini di approvazione dei bilanci consolidati che ordinariamente è il 30 settembre dell’anno successivo.

Poi, ultimo punto, ma non in ordine d’importanza, abbiamo deliberato i regolamenti per il compostaggio domestico, locale e di prossimità. Questi regolamenti sono necessari per la partecipazione ad un bando relativo all’accesso a dei finanziamenti. Sono frutto di indicazione della VI Direzione e di un proficuo lavoro in sinergia di tutti i componenti della seconda Commissione Consiliare Permanente che in tempi realmente celeri hanno perfezionato i regolamenti proposti".

Cosa si prevede all’orizzonte?

"La terza Commissione Consiliare, a cavallo di queste giornate festive, sta già approfondendo sia il Documento Unico di Programmazione che il Bilancio previsionale 2021/2023, che con ogni probabilità nella prima metà di gennaio approderà in Aula Consiliare".

La redazione di Castelvetranonews ringrazia il capogruppo M5S Antonino Manuzza per la disponibilità.