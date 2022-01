Il lettore scrive: "via Rolando Certa piena di rifiuti abbandonati". La Sager: "Presto ripuliremo ma occorre anche l'aiuto dei cittadini"

del 2022-01-04

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del Sig. Mario Signorello. Il nostro lettore denuncia la situazione di degrado in cui versa a Castelvetrano la via Rolando Certa che, come si evince dalle foto, è piena di rifiuti abbandonati.

"La via Rolando Certa ospita abitanti di serie C2. Le zone limitrofe sono più presentabili di qualche mese fa perché pulite con una certa "regolarità". Invece quello che vedete nelle foto, non viene per niente contemplato né dall'amm. Comunale, né tantomeno dalla ditta in questione la quale si dovrebbe prendere cura del territorio. I residenti hanno segnalato più volte al numero verde con foto e posizione, ma nessuna risposta. Caro sindaco, ci dica per favore, a chi ci dobbiamo rivolgere per dare un poco di sollievo ai nostri occhi? O forse siamo non solo cittadini di serie C2 ma, anche "figli di un Dio minore"?" .

La redazione ha contattato l' Ing. Babos della Sager, il quale ci ha confermato che presto la zona verrà ripulita ma ha anche aggiunto che: "servirebbe una maggiore attenzione anche da parte di quei cittadini che reclamano, giustamente, una maggiore pulizia. Però qualcosa si sta muovendo in Città, mi pare che ci sia una maggiore sensibilità. Avevamo pulito quella zona ma adesso con la Polizia Municipale interverremo diversamente per individuare chi abbandona rifiuti".