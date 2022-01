Giusy Buscemi torna in tv nella seconda stagione della fiction "Doc-Nelle tue Mani”. Intervista all'ex miss Italia

di: Mariano Pace - del 2022-01-14

Per sette puntate rivedremo sullo schermo televisivo Giusy Buscemi, la giovane bellezza menfitana, eletta Miss Italia nel 2012. Sarà, infatti, protagonista della 2 stagione di “DOC Nelle tue Mani”, con la prima puntata della fiction andata in onda ieri sera, su RAI Uno.

Dunque Giusy Buscemi (a distanza di un anno dalla sua ultima apparizione televisiva nella fiction ”Un Passo dal Cielo 6, I Guardiani”), ritornerà in scena, giovedì 20 gennaio per la grande platea televisiva. La Buscemi è una delle tre novità nel cast di DOC 2, rispetto alla prima edizione.

L’attrice menfitana interpreterà il ruolo di Lucia Ferrari, psicologa chiamata ad occuparsi delle conseguenze psicologiche del Covid tra i suoi colleghi medici.

Lei ritorna in tv per una fiction dopo quanto tempo?

“L’ultimo mio progetto, andato in onda nella primavera del 2021-risponde Buscemi- è stato Un passo dal cielo, i Guardiani sempre su RAI Uno”.

Nella fiction interpreta il ruolo della psicologa Lucia Ferrari, può descriverci il personaggio?

“Lucia Ferrari è una giovane psicologa specializzata in disturbi post traumatici-dice l’ex Miss Italia-che questa volta aiuterà i nostri medici a superare alcuni traumi dovuti al periodo post-covid. A loro Lucia offrirà sostegno e insegnerà a vedere le cose sotto una nuova prospettiva”.

Soddisfatta del suo ruolo?

“Abbastanza…non è stato semplice. Non avendo finora avuto-evidenzia Giusy Buscemi-esperienza diretta con uno psicologo o uno psicoterapeuta mi sono documentata il più possibile su questo mestiere. Che ho scoperto essere molto complesso e molto richiesto soprattutto oggi. Ho fatto degli incontri con uno psicoterapeuta bravissimo, si chiama Marco Scicchitano, per capire più o meno quale è l’approccio di chi fa questo mestiere..”.

Oggi soprattutto in tempi in cui vengono riaperti gli ospedali psichiatrici dei bambini, la nuova stagione di DOC porta tanta luce-continua Giusy Buscemi-sulla figura dello psicologo, sull’importanza di questo mestiere. Inoltre la cosa più bella di questo mio personaggio è che, se inizialmente vedremo una professionista, nell’intento di aiutare i suoi colleghi, nel prosieguo delle puntate conosceremo una donna, un essere umano che grazie all’aiuto dei suoi colleghi invece sarà aiutata lei stessa a risolvere alcune cose che ha lasciato in sospeso”.

Lei era un nuovo ingresso nella fiction, come l’hanno accolta attori ed attrici già impegnati nella 1 stagione di DOC?

“Devo dire che all’inizio sono entrata in punta di piedi-spiega Giusy Buscemi-un po’ timorosa perché potrebbe essere non semplice entrare in un gruppo già così affiatato. Per fortuna alcuni di loro li conoscevo già (con Silvia Mazzieri abbiamo fatto insieme 2 stagioni di Il Paradiso delle Signore, con il regista Beniamino Catena avevamo già girato l’ultima edizione di Un Passo dal Cielo”.

E’ vero che soprattutto due suoi colleghi attori vi hanno fatto divertire sul set. Si parla di Pierpaolo Spollon e Giovanni Scifoni?

“Tanto, ma un pò tutti in verità-risponde Buscemi- Oltre ad avere un gran talento artistico, si fa fatica a non ridere sul set”.

Insomma siete stati davvero un’ottima squadra?

“Si, una famiglia che si è allargata ancora di più”.

A proposito tra i nuovi ingressi, nel cast c’è anche un altro attore siciliano: Gaetano Bruno?

“Si-risponde Giusy Buscemi- e con lui ho girato anche delle scene”.

Per quanto tempo lei è stata impegnata sul set?

“Il set è durato 7 mesi dallo scorso 17 maggio-sottolinea Buscemi-Ma il mio ruolo non era così presente in tutte le 8 puntate, quindi molto meno per me”.

E mentre era sul set, chi si prendeva cura dei suoi due pargoli Caterina Maria e Pietro Maria?

“Ho potuto contare-risponde Giusy Buscemi- sull’aiuto della scuola e di tante amiche o babysitter di fiducia”.

E secondo lei, ci sarà la 3 edizione di DOC Nelle tue mani?

“Perché no-risponde seccamente-, me lo auguro”.

Suoi prossimi impegni artistici-televisivi?

”Ci sono ancora dei progetti in ballo-dice Giusy Buscemi-non definitivi…sicuramente però stanno già scrivendo la nuova stagione di Un passo dal Cielo e si prevede l’inizio delle riprese la prossima estate”.

Sono complessivamente otto le puntate della fiction “DOC Nelle tue Mani”, per la regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli. In tutto sono 16 episodi. La produzione è sempre della Lux Vide che naturalmente spera di ottenere l’identico strepitoso e straordinario successo della 1 stagione. Allora gli “ascolti” hanno sfiorato anche i 9 milioni di telespettatori. E come si dice: ”il buongiorno si vede dal mattino”..Infatti la prima puntata di DOC, andata in onda ieri sera, ha registrato il 30.5% di share.

L’ex Miss Italia 2012 Giusy Buscemi, con la partecipazione a DOC 2, prosegue così la sua “formidabile ascesa” verso la definitiva consacrazione artistica come attrice di “gran talento”.

Ricordiamo che Giusy Buscemi ha debuttato nel grande schermo con “Baci Salati” di Antonio Zeta.E successivamente nel film:” Nero Infinito” di G.Bruno e in “Fratelli Unici” di A.Federici.

Poi si è tuffata nel mondo della fiction. Nel 2014 partecipando a Don Matteo 9 e alla miniserie La Bella e la Bestia. Nel 2015 è nel cast di A un passo dal Cielo 3 e successivamente, nel 2021, alla stagione 6 della fiction. E’ presente, inoltre, nella serie “La Dama Velata e nel giovane Montalbano”. Memorabile poi la sua partecipazione a Il Paradiso delle Signore interpretando il personaggio di “Teresa Iorio”. Protagonista anche dei “I Medici” e in “C’era una volta Studio Uno”. Nel 2017 è nei film:” Smetto quando voglio-Masterclass e Smetto quando voglio-Ad Honorem”.