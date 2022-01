Il lettore scrive: "Discarica a cielo aperto dietro l'ex fabbrica Imam di via Campobello"

del 2022-01-14

Nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti stia funzionando regolarmente, c’è chi si ostina imperterrito ad abbandonare i rifiuti per strada e a non differenziare. Una pratica disgustosa che è diventata una piaga per la nostra città e non solo.

Il nostro lettore Fabio Lombardo ci segnala lo stato di estremo degrado in cui versa l’area dietro l'ex fabbrica Imam di via Campobello, ormai diventata una discarica a cielo aperto e pericoloso ricettacolo di topi.

Il nostro lettore invoca maggiori controlli, nonostante il nucleo di polizia ambientale stia facendo tanto per individuare gli incivili, e sanzioni esemplari per i trasgressori.