di: Redazione - del 2022-01-22

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di diversi lettori, i quali si sono rivolti alla Redazione per denunciare una perdita d'acqua, che va avanti da più di due mesi in via Lazzaretto al civico 80. L'acqua viene fuori da sotto il manto stradale.

La stessa cosa avviene, da diverso tempo, anche in via Pietro Luna, davanti l' edicola di Ugo Dolce.