di: Redazione - del 2022-01-20

Si sono aperti stamane i cancelli del cantiere al Porto di Selinunte e una ruspa dovrebbe dirigersi verso l'ingresso dello specchio d'acqua per scavare un canale e permettere la navigazione in entrata e in uscita.

Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Marinella.