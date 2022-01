Riaperta al traffico dopo i lavori la via Rocco Chinnici

del 2022-01-20

E’ stata riaperta al traffico la via Rocco Chinnici. Nelle ultime settimane, l’importante arteria, che costituisce nodo fondamentale di collegamento con il vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale, è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e messa in sicurezza.

Dopo le forti piogge del novembre del 2020, la via Rocco Chinnici era stata interessata dal sollevamento di tutto il manto asfaltico a causa dal cedimento di parte dell’impianto fognario, dovuto alla eccessiva pressione idraulica.

A causa della mancanza di fondi, nel febbraio del 2021, si era provveduto solo alla sostituzione parziale, per un tratto di circa 20 metri, della fognatura esistente oltre alla costruzione di 2 pozzetti di ispezione a partire dall’intersezione con la Via Campobello. La rimanente parte di canaletta fognaria non era stata sostituita ma si era provveduto alla sola sistemazione delle solette cedute. Il manto stradale, inoltre, era rimasto parzialmente sconnesso.

Il violento nubifragio del 4 settembre del 2021 aveva danneggiato il tratto della vecchia canaletta fognaria non sostituita con l’intervento del febbraio 2021, causando nuovamente lo smottamento della strada che era stata di nuovo chiusa al traffico.

Gli ultimi lavori sono stati rivolti a diminuire la pressione idraulica, collocando un pozzetto più ampio per lo scolo delle acque, e il manto di asfalto è stato rifatto.

Invece, i lavori nell’ultima parte della via Chinnici, il tratto di strada che dall’ incrocio di via XXIV maggio porta sotto il ponte per via Redipuglia, saranno effettuati in un secondo momento in quanto, come fanno sapere dal Comune, dovranno essere prima rifatti i conteggi ma nelle more il traffico è stato riaperto.