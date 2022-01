Gatti spariti a Salemi, denunciato dipendente comunale: "Li ha catturati con una gabbia"

del 2022-01-23

Identificato un dipendente del Comune di Salemi che catturava e faceva sparire i gatti dei vicini. Ieri i carabinieri di Salemi sono intervenuti nell'abitazione dello stesso, su sollecitazione dell'animalista Enrico Rizzi, sequestrando una gabbia per animali. L'ipotesi è che sia stata usata per catturare dei gatti.

Lo stato dei fatti è stato così descritto pubblicamente dal noto animalista:" Sono stato informato dai vicini esasperati, si stava notando giorno dopo giorno che i gatti continuavano a sparire. Da circa 20 appena 4. L'autore del gesto, affetto da cecità per come lui stesso ha dichiarato, ha difatto preso una gabbia trappola mettendo del cibo dentro riuscendo a catturarne molti. Gatti che metteva dentro l'automobile e che faceva sparire. I Carabinieri di Salemi stanno facendo un grande lavoro e li ringrazio di cuore perchè si sono subito attivati per il sequestro della stessa. Ringrazio anche il Sindaco Venuti di cui ho molta stima.

Anche il Sindaco Venuti ha seguito la vicenda non escludendo una presa di posizione del Comune nei confronti del dipendente circa un possibile danno d'immagine arrecato:” Seguiremo l'evolversi della vicenda valutando eventuali iniziative, ma voglio essere chiaro: la violenza contro gli animali non è tollerabile in nessun caso”

Foto:archivio