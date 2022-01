Raccolta differenziata all'80% e servizio specifico per gli utenti in quarantena: Intervista all'Ing. Luciano Babos

di: Redazione - del 2022-01-24

Stamane il nostro Direttore ha incontrato l’Ing. Babos, responsabile della ditta Sager per parlare di raccolta differenziata, riciclo e tanto altro.

Questa la dichiarazione dell’Ing. Babos sul raggiungimento dell’80,1% di raccolta differenziata: ”Legambiente ha coniato il termine “Comuni ricicloni” per premiare i comuni con le percentuali più importanti di differenziata, poi è diventato di uso comune per indicare tutti quelli che superano il minimo richiesto dalla legge, che è il 65%”.

Sulla raccolta porta a porta per le persone in quarantena dice Babos: ”Dall’inizio della pandemia è stato detto che può esserci una permanenza di qualche ora del virus anche nei rifiuti e quindi è importante, per non diffondere il contagio, gestire in maniera separata i rifiuti, che vengono raccolti separatamente e portati a termodistruzione.

Le mascherine buttate a terra sono segno di inciviltà, vanno messe nell’indifferenziata per chi non è positivo, per i positivi facciamo uno specifico servizio. Riceviamo un elenco dei positivi, che non devono differenziare, devono mettere tutto in un doppio sacco nero e settimanalmente, di pomeriggio, passiamo a ritirare.

Attualmente siamo in tre persone ad occuparci di questo e voglio ringraziare Vittoria Bartone che interloquisce con le utenze positive. Inoltre, vorrei pregare gli utenti di mandare un messaggio al numero dal quale sono stati contattati per comunicare l’esito del tampone negativo e l’interruzione del servizio”.

Continua l’ingegnere: ”Aver raggiunto 80% della raccolta differenziata significa che la comunità partecipa. Quando siamo partiti c’è stato il primo lock down, si può immaginare quante difficoltà abbiamo superato. La mentalità è cambiata. Quando prima intervenivano i volontari, mettevano tutto in un sacco nero, invece adesso quando ci chiamano, vediamo che tutto è differenziato.

Purtroppo gli abbancamenti ci sono ancora, ma con la Polizia municipale abbiamo avuto un incontro. C’è una sezione speciale di Polizia ambientale e insieme lavoriamo molto bene”.

Poi aggiunge: ”Sono state collocate le colonnine per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti presso tutte le farmacie, che si sono dichiarate molto disponibili. Da qualche mese abbiamo qui un mezzo per la raccolta, ce ne sono undici in tutto, dieci sono a Parigi e uno qui, è un mezzo elettrificato, che non fa rumore”.

Conclude: ”Per quanto riguarda lo smaltimento vestiario, sono state recepite le direttive ambientali europee, si è puntato sull’economia circolare con il recupero dei rifiuti tessili o dell’abbigliamento. Noi già raccogliamo gli abiti usati e i tessili come differenziata”.