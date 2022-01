“Li munnizzari” che rovinano la nostra Castelvetrano e gli sforzi verso la civiltà. Lettera aperta alla Redazione

del 2022-01-28

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta della nostra lettrice Francesca Lo Coco a proposito della questione rifiuti: "Egr. Direttore di Castelvetranonews,

Voglio dare una mia testimonianza sul problema spazzatura differenziata a Castelvetrano.

Tantissimi anni fa a Castelvetrano, ricordo, vagamente, che ai bordi dei marciapiedi c'erano i cosiddetti munnizzari. Mucchietti di spazzatura che gli operatori ecologici raccoglievano con una ramazza... più o meno la strada, per tutta la mattina, rimaneva pulita, perché la spazzatura si raccoglieva al mattino presto.

Certo il tempo passa ed anche le regole, solo l'inciviltà resta.... Avevo una zia che abitava a Milano e diceva che in quella città a terra non c'era nemmeno una cartina che avvolge una caramella. Impensabile per un siciliano sbucciare una banana e non buttare la buccia a terra... d'altronde è più comodo cosi.

Già da decenni anche nella scuola d'infanzia si stimolano i bambini ad essere porta voce, anche nelle loro famiglie, di quanto sia importante rispettare l'ambiente...ma a quanto pare non ci può niente!!!

Chi sono gli incivili? A parere mio è un problema trasversale, "ABBUTTA FARE La DIFFERENZIATA!!" Ed è più comodo buttare la spazzatura davanti la porta degli altri… non curanti dell'ambiente malsano che si crea, la presenza di cani e gatti e non parliamo di quelle graziose bestioline chiamati topi o ratti che scartano indisturbati i rifiuti contenuti nei sacchetti, neri, bianchi blu...un arcobaleno di colori che niente hanno a che vedere con quelli donati dal Comune.

Si butta di tutto.... a tutte le ore e tutto mischiato. A niente vale l'avviso lasciato sui sacchetti neri che avvisano che quel sacco non sarà ritirato!! Rimane al suo posto per intere settimane!!!

Per scelta personale cammino molto a piedi e mi imbatto dove regnano 'li munnizzari" almeno nel centro storico, via Rampingallo in testa, via Bettino Ricasoli, via Tagliata e precisamente lungo la strada che porta allo svincolo per Palermo o verso Santa Ninfa e anche via Mameli....

È chiaro che chi abita in questa via ha le sue colpe nel depositare quello che capita nel marciapiede, ma è pur vero che in quest'ultima essendo strada di smistamento le persone accostano appena con l'autovettura e buttano indisturbati i sacchetti di rifiuti che farebbero bene smaltire nei propri paesi, o depositarli davanti le proprie abitazioni. Tali rifiuti vengono abbandonati anche in mezzo alle erbacce che crescono nell'incuria di chi dovrebbe occuparsi di sdradicarli, almeno due volte l'anno.

Scusate, dimenticavo che dovrebbe essere chi abita nelle vicinanze a pulire le erbacce e ripulire pure una cattedrale, iniziata da diversi anni e mai completata, proprio nella via Mameli, oggetto di gravi atti di vandalismo.

Da evidenziare che succede pure che dai contenitori se cade una mascherina o della carta o del cibo gli addetti ai lavori non si curano di raccoglierlo....troppo premura!

Conseguenza che per le strade ci sono sempre cicche a terra, pacchetti di sigarette vuoti, volantini di pubblicità, plastiche di vario tipo e, grazie al covid 19, anche mascherine di tutti i tipi e di tutti i colori.

A niente sono serviti i vari punti creati con la scritta # rispetta l'ambiente #o #io faccio la differenziata#. Voglio inviare le foto comprovante quanto descritto nella via Mameli, ma quello che ho constatato sabato 22 gennaio nella via Rampingallo ha superato di gran lunga ogni limite della indecenza, penso che quella strada sia chiusa al traffico grazie alla spazzatura presente in quasi tutta la strada!!!

Punire gli sciacalli che indisturbati buttano e abbandonano letteralmente i sacchetti della spazzatura, senza criterio, ai margini dei marciapiedi capisco sia difficile, ma spero non impossibile.

Per la pulizia ordinaria delle strade mi chiedo : possibile che non si possono fare dei contratti a coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza A CASA, senza dignità ed invitandoli all'ozio legalizzato? Sarebbe più dignitoso, a parere mio, stimolare la persona ad una piena autodeterminazione e credo che il lavoro sia elemento determinante. D'altronde un vecchio proverbio dice, o diceva, il lavoro nobilita l'uomo.

Forse mi sono dilungata troppo, ma voglio fare un'ultima riflessione, il tempo in questo periodo è stato clemente, ma non oso pensare se improvvisamente scoppiano delle bombe d'acqua che fine farà la spazzatura!!!

Comunque, nonostante il disastro, abbiamo saputo, con soddisfazione, che Castelvetrano è diventato Comune riciclone!... Complimenti!!!

F.to Francesca Lo Coco