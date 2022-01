CVetrano piange la scomparsa di Antonio Vaiana, pasticcere molto conosciuto

di: Redazione - del 2022-01-31

È morto Antonio Vaiana, 61enne pasticcere. Questa mattina intorno alle 5.30 si è sentito male all'interno della sua abitazione in via Damiano Chiesa dove era intento a preparare prodotti per le pasticcerie. All'improvviso ha iniziato ad avvertire tremori e ha detto ai suoi collaboratori che sarebbe uscito a prendere un po' d'aria quando è crollato a terra.

Sul posto è intevenuto subito il 118, ma non c'erano più segni di vita. Per prassi sono intervenuti anche i Carabinieri e il medico legale.

Antonio Vaiana era una persona molto ben voluta e un grande lavoratore.

Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra Redazione.