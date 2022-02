Castelvetrano, approvazione DUP 21/23: il Commissario ad acta Messina convoca seduta del Consiglio Comunale

del 2022-02-02

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano è stato convocato in seduta ordinaria per il giorno 9 febbraio 2022, alle ore 18,00 e seguenti, per la trattazione del DUP 2021/23 e del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023.

A convocare la seduta è stato il dott. Carmelo Messina, nominato dalla Regione Commissario ad acta presso il Comune di Castelvetrano con il compito di curare in via sostitutiva gli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 e degli atti propedeutici e/o connessi.

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano, infatti, il 13 gennaio scorso, non ha approvato il DUP 2021/23 e conseguentemente non ha proceduto all'esame del Bilancio di previsione 2021/2023 ma l’approvazione dei suddetti atti di natura finanziaria è obbligatoria per legge allo scopo di consentire la normale gestione dell'Ente.

Per questo si è provveduto alla nomina del commissario ad acta.

Il D.U.P. ed il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, con i relativi allegati, dovranno essere approvati nel termine massimo di dieci giorni dalla data fissata per la prima convocazione del 9 febbraio 2022 altrimenti sarà il Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva alla loro approvazione.

L’esercizio dell’azione sostitutiva con l’adozione della deliberazione commissariale di approvazione del citato documento, comporta la segnalazione all’Ufficio preposto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, per l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 109-bis dell’ ordinamento amministrativo degli enti locali.