Lavori allo Zeus Hotel per circa 8 mila euro dopo lo sfumato finanziamento da 5 milioni

di: Redazione - del 2022-02-01

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso al fine di effettuare un' indagine di mercato per la ricerca dell’offerta più vantaggiosa inerente i lavori di messa in sicurezza dell'edificio denominato “Zeus Hotel” ubicato a Castelvetrano nella via V. Veneto n. 6.

Questo, dopo che lo scorso anno è sfumato il finanziamento da 5 milioni di euro della Comunità Europea per la realizzazione del progetto di “Social Housing” consistente nella creazione di 15 piccoli appartamenti da 50 a 100 mq per dare a chi ne avesse bisogno un alloggio momentaneo.

Per l’esecuzione dei lavori è stata calcolata un'occorrenza economica di €. 6.134,89 oltre IVA e oneri accessori per un ammontare complessivo di € 7.791,31.

I lavori consistono in:

- chiusura con muratura in conci di tufo di n. 15 finestre prospicienti sulla Caserma dei Carabinieri;

- chiusura con muratura in conci di tufo dell'ingresso principale su via V. Veneto;

- montaggio e smontaggio ponteggi;

- recinzione di cantiere su via V. Veneto;

- rimozione scala in ferro ubicata in via V. Veneto.