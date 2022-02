I 5 Stelle abbandonano gli scranni di Palazzo Pignatelli durante Consiglio Comunale. Proteste dell’Opposizione

di: Redazione - del 2022-02-03

La Maggioranza abbandona gli scranni di Palazzo Pignatelli durante la seduta del Consiglio Comunale. È successo questa mattina a Castelvetrano. Il gesto ha scatenato le critiche dell’Opposizione.

Marco Campagna (PD) ha dichiarato: "Oggi in consiglio comunale si doveva discutere del documento politico presentato dal gruppo 5stelle in data 25 nov 2021 Patto per la Ripresa della Città ai gruppi politici di Castelvetrano.

Avevano artatamente fatto passare il messaggio che l’opposizione non voleva rispondere e discutere quel documento. documento che era una dura critica all’amministrazione della città, critica che veniva proprio dal movimento dei 5 stelle e che chiedeva una apertura a tutte le forze politiche.

Oggi che si doveva discutere di questo documento nel luogo deputato alle discussioni politiche ossia il consiglio comunale come avevamo chiesto, il movimento e’ fuggito, dopo aver letto un comunicato irrispettoso per la città e la democrazia, hanno abbandonato l’aula, sono scappati dal confronto primi tra tutti il sindaco e l’amministrazione.

Altro che discutere per la ripresa della città, il BLUFF DEL “ Patto per la Ripresa di Castelvetrano” e’ stato palesato. La fuga è l’unica qualità politica che sanno esprimere”.

Da tempo il Sindaco aveva chiesto un tavolo su cui confrontarsi e questo non è avvenuto. Non si esclude che sia stata questa la motivazione che ha indotto i grillini a fare questa scelta.

Di seguito la nota politica inviata dai 5 Stelle:

"È doveroso da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle una puntualizzazione. Abbiamo chiesto una capigruppo per avere una condivisione sul rinvio del punto all’ordine del giorno a dopo la seduta per l’esame del dup e del bilancio 21/23, anche al fine di mantenere quel clima propositivo e costruttivo che si e’ respirato ieri in consiglio.

Le altre forze politiche non hanno condiviso l’opportunita’ di rinviare il punto all’ordine del giorno relativo al dibattito politico. pertanto precisiamo che il nostro punto di vista in merito alle prospettive per la ripresa della città è ampiamente chiarito all’interno di un documento inviato in data 25 novembre a tutti i consiglieri presenti in quest’aula e successivamente a tutti dopo la diffusione anche a mezzo stampa.

Non avere avuto risposta alcuna ad una proposta firmata da tutti i componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, in condivisione con il Sindaco, di partecipazione alla ripresa della nostra Castelvetrano, cercando insieme la migliore risposta alle difficoltà della nostra città, ammorbata da una crisi economica che viene da lontano, a cui 2 anni di covid, la pandemia, i nubifragi ed altro ancora stanno togliendo la speranza di rialzarsi, lascia perplessi noi e quanti ci guardano con speranza.

La nostra nota è chiara, chiunque può leggerla e capire la trasparenza e la qualità della risposta. Vorremmo faceste lo stesso, formalizzateci eventualmente il vostro dissenso, affinché resti nella storia politica a futura memoria. Ne avete avuto il tempo della riflessione, adesso fatele conoscere alla comunita’, in maniera chiara.

Vi rinvitiamo a farlo e dopo la lettura del vostro diniego – perché ad oggi solo così si può intendere la non risposta – faremo il dibattito pubblico.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle insieme al Sindaco ancora non ha avuto alcuna riposta né dopo il primo invio del 25 novembre 2021 né dopo il relativo sollecito. Solo silenzio assordante.

Oggi, pertanto, nel rispetto che il nostro documento merita, e che meritano ogni consigliere che ha partecipato alla redazione, o che l’ha solamente sottoscritta, prendiamo la decisione di non partecipare al dibattito politico."