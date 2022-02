Castelvetrano, l'opposizione chiede le dimissioni del Sindaco Alfano

del 2022-02-03

(ph. Gianni Polizzi)

L'opposizione ha espresso profonda delusione e amarezza nei confronti del Movimento 5 Stelle per la scelta di abbandonare l'aula consiliare, consumata all'apertura dell'odierna seduta di Consiglio chiamato a dibattere e confrontarsi sul documento politico presentato dal gruppo 5 stelle in data 25 novembre 2021 denominato "Patto per la Ripresa della Città".

"Il Sindaco e il gruppo di maggioranza, si legge nella nota dei consiglieri di opposizione, si sottraggono alla responsabilità delle decisioni da assumere, scappando ancora una volta dal confronto, mancando l'opportunità di una proposta chiara, seria, coraggiosa, lasciando la Città in balia di eventi che non riescono ad amministrare, privi come sono di programmazione e di visione per il futuro della Città.

Di fronte a tali atteggiamenti che vanno in direzione diversa ed opposta rispetto ai buoni (o falsi?) intendimenti manifestati a più riprese, concludono i consiglieri di opposizione, chiediamo con forza le dimissioni del Sindaco Alfano per evitare che il danno fatto a questa città diventi irreversibile".

I consiglieri firmatari della nota sono: Giuseppa Coppola, Rosanna Ditta, Ignazio Maltese e Giuseppe Curiale (Indipendenti), Monica Di Bella e Marco Campagna (Partito Democratico), Angelina Abrignani (Fratelli d'Italia), Rosy Milazzo (Insieme si può), Enza Viola, Calogero Martire, Salvatore Stuppia (Obiettivo Città), Francesco Casablanca (Ricominciamo Insieme).