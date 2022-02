Si é spenta Rina Pecorella. Una vita per la famiglia e per il lavoro al servizio dei clienti

del 2022-02-04

Oggi si è spenta all'età di ottanta anni Caterina Pecorella, per gli amici Rina. Conosciuta da tantissime persone e amata da amici e parenti. Stimata e conosciuta per avere per anni gestito prima con il marito Gaspare Chiofalo scomparso prematuramente, poi con i figli Rosanna e Sebastiano il noto punto vendita Buffetti di Castelvetrano.

Si chiude la storia di una signora affabile, socievole, amante della famiglia, degli amici e del lavoro. Tante le manifestiamo di affetto e di cordoglio su i social la ricordano una signora sempre pronta alla battuta e dedita a risolvere i desideri di ogni cliente.

I funerali si svolgeranno in Chiesa Madre sabato alle 15:30.