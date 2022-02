La Consigliera Viola: "Mie parole strumentalizzate. Si vuole spostare l’attenzione dalla incapacità dell’attuale amministrazione"

del 2022-02-08

(ph. Baldo Genova)

In merito alle dichiarazioni rese dalla consigliera Enza Viola, durante il consiglio comunale del 3 febbraio scorso, a seguito delle quali il M5S di Castelvetrano ha chiesto chiarimenti invocando anche le dimissioni della stessa (clicca qui), la consigliera di Obiettivo Città ha voluto precisare e spiegare le sue parole:

"La mia affermazione prescinde da argomentazioni e/o conoscenze dirette e attinenti al sistema mafioso, ma si fonda esclusivamente su una attenta analisi ed osservazione dell’attività amministrativa di questi anni. Il ruolo di indirizzo e controllo affidatomi dagli elettori impongono una rigida attenzione su fatti ed eventi accaduti come il susseguirsi delle nomine di assessori che puntualmente hanno abbandonato l’attività amministrativa con rimostranza e contestazioni nei confronti dell’attività del sindaco; i motivi dimissionari hanno lasciato intendere finanche condotte di non trasparenza, e conflitti all’interno del comune.

L’assessore Oddo ha dichiarato “DELUSO E FORTEMENTE AMAREGGIATO NON POSSO FARE A MENO DI RAMMENTARE DELLA SUA DISCUTIBILE SCELTA DI FARE DECIDERE A ALTRI LA MIA SORTE … compresa la scelta di una Delibera dalla quale mi ha tenuto all’oscuro, considerato il mio disappunto alle modalità prospettatemi da mettere in atto, fino alla pubblicazione su fb… continua…”più semplicemente da parte sua, è venuto a mancare il rapporto di fiducia che un sindaco deve riporre in un assessore della Giunta senza sotterfugi e/o scavalcamenti. Ero contrario alla cosiddetta short list perché preoccupato che sarebbero entrati dalla finestra quei personaggi inopportuni che erano usciti dalla porta. C’era nell’aria la possibilità di pubblicare un avviso per creare un elenco di esperti che avrebbero redatto dei progetti per intercettare finanziamenti pubblici per il comune…. “ sui motivi precisi della sua preoccupazione continua….”poichè sono già successe delle cose strane.…per esempio un tecnico che aveva donato un progetto al comune, aveva anche presentato una lottizzazione che era stata già bocciata due volte. …..il punto è che nella gratuità ,dei progetti si possono nascondere un sacco di cose “.. lettera di dimissione inviata dallo stesso al prefetto!

L’assessore Cappadonna ha dichiarato “ …… posso dire a gran voce che ombre, veleni , sospetti e incertezze si aggirano nei corridoi del Comune di Castelvetrano”

Pellitteri ha dichiarato “Come già ampiamente discusso, gli insistenti impegni professionali e familiari unitamente alla distanza, più comunicativa che fisica, con i vertici burocratici di riferimento in relazione alle deleghe ed il loro modus operandi, in uno con le sopravvenute divergenze di visione e di approccio manifestatesi in relazione agli indirizzi espressi nell'esercizio della carica attribuitami, mi impediscono di continuare a svolgere serenamente e con l'entusiasmo della prima Ora le importanti deleghe di cui mi hai onorato esattamente un anno fa'……

Queste affermazioni non hanno urtato la sensibilità del Sindaco?

Ricordo a me stessa che questa amministrazione ha svolto attività per mesi senza il controllo del collegio dei revisori, e pertanto, mettendo in atto una grave irregolarità amministrativa che, lecitamente, suscita in me particolare attenzione, fomentando il dubbio che nulla è cambiato rispetto a ciò che questo Sindaco e il suo gruppo politico ha denunciato in campagna elettorale, anche in termini di organizzazione della macchina amministrativa che è rimasta invariata rispetto allo scenario prospettato dalla relazione Dagnino messa in atto dai commissari prefettizi.

Finanche l’abbandono reiterato dei segretari comunali, l’ultima delle quali ha espresso parere negativo su alcuni atti, hanno generato il timore manifestato nel corso dell’intervento in aula consiliare, accorato anche a seguito dell’abbandono del massimo consesso civico dalla guida del nostro paese che si sottrae spesso e volontariamente al confronto politico con chi rappresenta gli interessi e le esigenze della collettività.

Amaramente devo constatare, magari a mie spese, che con il mio intervento che, peraltro, costituisce anche espressione del diritto di critica e della libertà di pensiero si sia potuto toccare un tasto dolente e in prossimità di un voto importante al DUP si voglia spostare l’attenzione dalla incapacità dell’attuale amministrazione al rischio reale di scioglimento del consiglio comunale in caso di bocciatura.

Il Sindaco, peraltro, conosce bene la mia meticolosa attività di controllo su aspetti rilevanti dell’attività amministrativa, poiché in diverse occasioni ho chiesto, personalmente, di vigilare ed accertare la sussistenza di possibili irregolarità, anche, in merito ad appalti e affidi di incarico diretti.

Tanto era dovuto per fare chiarezza ai lettori su quanto coscientemente e liberamente ho affermato".