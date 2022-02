Solidarietà da parte di Obiettivo Città verso la consigliera Enza Viola

del 2022-02-09

Il Gruppo Politico di Obiettivo Città e le figure istituzionali presenti in Consiglio Comunale, esprimono piena solidarietà alla Consigliera Viola, vittima di un attacco strumentale orchestrato da figure istituzionali del M5S, il cui ritardo rispetto alle preoccupazioni esternate venerdì scorso in pieno dibattito consiliare sul "futuro della città" pone degli interrogativi su chi gestisce la macchina amministrativa, sugli atti posti in essere dagli stessi e su alcune vicende già evidenziate in passato.

Il dovere, per dignità istituzionale, di ogni consigliere è quello di vigilare affinché non rimangano sottotraccia eventuali condotte poco chiare e trasparenti e con la stessa dignità istituzionale, la Consigliera Viola in maniera sollecita ha già anche informato le autorità competenti.

Chi ritiene di operare nel solco della legalità non ha nulla da temere e può farsi realmente una " sana risata", viceversa chi reagisce in ritardo, su suggerimento di altri e in maniera scomposta, con l'aiuto di stampa compiacente, dimostra mancanza di serenità e trasparenza nella gestione, che nei fatti rimane discutibile, della cosa pubblica.

Il Gruppo consiliare, il movimento politico, gli organi direttivi dello stesso, gli iscritti e i simpatizzanti continueranno a portare avanti la loro azione di indirizzo e controllo sull’attività posta in essere da questa amministrazione, nel rispetto del proprio mandato elettorale.

Il Presidente di Obiettivo Città

F.to Simona De Simone

I consiglieri comunali

f.to Calogero Martire

f.to Salvatore Stuppia