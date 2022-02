Castelvetrano, approvazione del DUP o gioco di scacchi? Fratelli d'Italia si rivolge al M5S

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-09

La gestione della res publica, anche con riferimento al D.U.P., è cosa estremamente importante che merita di essere ben ponderata, ma che, purtroppo, a Castelvetrano è lasciata in balia di un Sindaco e del Suo Gruppo Consiliare del M5S, i quali non perdono occasione di manipolare la realtà, facendo cadere la Città nel baratro dell’incertezza, dell’assoluta confusione, in un clima di intolleranza e quasi di odio politico.

Infatti, la realtà è una e inequivocabile: il 13 gennaio scorso in Consiglio Comunale, i Componenti di maggioranza del M5S non erano tutti presenti e non hanno avuto la forza politica per approvare quel punto all’ordine del giorno più importante della vita amministrativa di un Comune e cioè il Documento Unico Programmatico (D.U.P.).

L’avere addebitato, strumentalmente, all’opposizione la responsabilità per tale mancata approvazione è un fatto mistificatorio e serve al Sindaco solo per celare ciò che sta accadendo all’interno del Suo Gruppo.

Fratelli d’Italia intende richiamare il Sindaco e il M5S ad assumersi tutte le responsabilità circa l’approvazione o non del D.U.P.

Dimostrino, i Consiglieri di maggioranza e il Sindaco, di avere la volontà di approvare tale punto, senza richiesta alcuna all’opposizione di condivisione per una programmazione politica-amministrativa che l’opposizione stessa non condivide e per la quale non è stata richiesta, in sede di elaborazione, alcuna collaborazione.

Siano, i Consiglieri Comunali del M5S, tutti presenti alla seduta Consiliare di oggi pomeriggio per l’approvazione del loro D.U.P. e dimostri, il Sindaco, che i ruoli della maggioranza sono ben diversi da quelli dell’opposizione, nel rispetto reciproco delle funzioni.

Eventuali assenze di alcuni Consiglieri di maggioranza, proprio per l’odierna seduta Consiliare, potrebbero celare una malsana strategia che rischierebbe di mortificare il dibattito democratico, facendo correre il rischio di un commissariamento di tutto il Consiglio Comunale, ripercorrendo momenti storici che credevamo di esserci lasciati dietro le spalle.

Il Commissario cittadino

Davide Brillo

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

Angelina Abrignani