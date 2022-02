Approvato il DUP dal Consiglio Comunale. Oggi la votazione a Palazzo Pignatelli

del 2022-02-09

E’stato approvato dal Consiglio comunale di Castelvetrano il D.U.P. 2021/2023 con 14 voti favorevoli (M5 Stelle, Casablanca e Coppola) e nove contrari.

Questa volta, a differenza di quanto successe lo scorso 13 gennaio, i componenti di maggioranza del M5S erano tutti presenti e hanno votato compatti approvando il Documento Unico Programmatico (D.U.P.).

Il Consiglio comunale era stato convocato per questo pomeriggio dal dott. Carmelo Messina, nominato dalla Regione Commissario ad acta presso il Comune di Castelvetrano con il compito di curare in via sostitutiva gli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 e degli atti propedeutici e/o connessi.

Il prossimo passo sarà l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023 che dovrà avvenire entro 10 giorni.

Si allontana quindi l’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale.