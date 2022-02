I metodi di deposito più usati per il gioco online

di: Francesco Accardi - del 2022-02-08

Uno dei compiti più scoraggianti per i principianti del casinò online è la scelta di un metodo di pagamento con cui depositare denaro sui loro account. Spesso, i novizi dei casinò online si chiedono quali opzioni sono disponibili, se sono abbastanza sicure, e come funzionano le diverse funzioni bancarie.

Fortunatamente, depositare su un casinò online non è diverso dall’acquistare un articolo o un servizio da un commerciante online. Mentre i metodi di deposito variano a seconda del luogo di residenza e del casinò in cui si gioca, ci sono soluzioni adatte alla maggior parte dei giocatori per ricaricare il loro bilancio di gioco in modo sicuro, veloce e conveniente. Se hai già shelto il tuo metodo di deposito, qui puoi trovare una lista dei casinò con deposito minimo. Se vuoi informarti di più, leggi di seguito per scoprire una recensione delle opzioni bancarie più popolari per i depositi sui casinò online.

Visa e Mastercard

Le carte di credito/debito sono chiaramente il metodo di pagamento più popolare su scala globale; quindi, è naturale che vengano accettate anche su un gran numero di casinò online. Due delle più diffuse, quelle che dominano le case degli operatori di gioco sono Visa e Mastercard, ma molti casinò accettano anche pagamenti tramite American Express e Diners Club International.

I pagamenti con carta vengono effettuati istantaneamente e di solito non comportano costi di elaborazione aggiuntivi da parte degli operatori di casinò. Una procedura che devono seguire coloro che usano le carte è la verifica dell’identità e del pagamento per ragioni di sicurezza. Normalmente, il giocatore è tenuto a fornire una copia della carta (fronte e retro), un documento d’identità e una bolletta come prova d’indirizzo.

Depositare tramite carte di credito/debito non è un’opzione fattibile per i giocatori di alcune giurisdizioni, come gli Stati Uniti, poiché c’è una buona probabilità che le loro transazioni non vadano a buon fine a causa di restrizioni legali.

Skrill

Skrill, precedentemente chiamato Moneybookers, è un famoso servizio di e-wallet che ti permette di ricaricare il tuo saldo al casinò senza condividere nessuna delle tue informazioni personali o finanziarie. Quando si apre un account Skrill, si ha la possibilità di scegliere tra 40 valute. Comprensibile, considerando che il metodo è disponibile in oltre 200 Paesi.

Puoi caricare denaro sul tuo e-wallet collegandolo alla tua carta; invece, se non ne hai una, puoi utilizzare i bonifici bancari. La popolare soluzione di pagamento è diventata una delle preferite dai giocatori, poiché può essere usata sia per i depositi che per i prelievi. I prelievi tramite Skrill sono uno dei modi più veloci per riscuotere denaro da un casinò online – in molti casi, i fondi sono disponibili nel saldo Skrill poco dopo l’approvazione del prelievo da parte del casinò.

Processori Bancari Online

Esiste un numero spropositato di processori bancari online appartenenti a terze parti che fanno da tramite tra le banche dei casinò e i loro giocatori. Questi ultimi sono reindirizzati alle piattaforme bancarie online delle loro banche, in modo che i dettagli riguardanti i trasferimenti di denaro tra il giocatore e la banca rimangano sicuri.

Sono disponibili numerosi processori di pagamento che è possibile utilizzare, se si ha già un conto bancario online presso un istituto finanziario supportato. Tuttavia, questi processori sono disponibili solo ai residenti del Paese d’appartenenza. Ad esempio, il processore di pagamento InstaDebit può essere usato dai giocatori canadesi, Nordea è adatto ai giocatori scandinavi, mentre solo gli australiani possono depositare tramite POLi, e iDEAL è un’opzione valida per gli appassionati del casinò con sede nei Paesi Bassi. Tenete a mente che la maggior parte di queste opzioni non supportano i prelievi dal casinò.

Paysafecard

Paysafecard è un grande protagonista, quando si tratta di soluzioni prepagate per depositare al casinò. Il marchio offre buoni di diverso importo in oltre 55 Paesi e supporta tutte le valute locali, risparmiando ai giocatori del casinò una certa perdita di denaro dovuta alla conversione di valuta.

Il metodo ti permette di processare depositi istantanei sul tuo account del casinò fornendo nient’altro che il codice a 16 cifre del tuo voucher. Questo ti dà la preziosa opportunità di tenere sotto controllo le tue spese di gioco, preservando il completo anonimato durante i pagamenti. Sfortunatamente, Paysafecard non può essere usata per incassare le vincite accumulate sul casinò online.

Pagamenti tramite fatturazione mobile

I pagamenti tramite fatturazione mobile stanno diventando sempre più popolari tra i giocatori di casinò che scommettono saltuariamente piccole quantità di denaro. Ci sono due modi di depositare tramite fatturazione mobile: o i fondi vengono detratti dal credito residuo del tuo cellulare se non hai un contratto con un operatore fisso, oppure vengono addebitati alla bolletta mensile.

Questa è un’alternativa adatta a chi reputa la sicurezza e la privacy dei propri pagamenti al casinò di primaria importanza, poiché non c’è bisogno di fornire nessuna delle tue informazioni sensibili durante i trasferimenti. Due dei migliori metodi basati sulla fatturazione mobile che raccomandiamo sono Boku e Payforit.